Участники Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) сообщили детали взрыва в Донецке, в результате которого погибла женщина. Об этом говорится в отчете миссии.

"10 марта в больнице Донецка наблюдатели поговорили с 4 женщинами и 2 мужчинами. На лицах всех из них были видимые ранения (в том числе синяки и порезы); 5 из 6 собеседников имели глазные повязки. Некоторые из них сообщили, что 9 марта в качестве пассажиров они ехали в микроавтобусе по Кировскому району в направлении автодороги Н-15, когда увидели мужчину, бежавшего к микроавтобусу с криками. Его преследовал автомобиль с вооруженными мужчинами в одежде военного типа", - говорится в отчете.

Так, собеседники сообщили, что микроавтобус снизил скорость, чтобы мужчина мог зайти. Когда бегущий приблизился, автомобиль преследователей прижал его к автобусу. Тогда пассажиры заметили в руках мужчины ручную гранату, которая сработала, когда его прижали к автобусу. По словам очевидцев, взрывом были выбиты окна траспортного средства.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецке прогремели взрывы.