Сергія Скрипаля отруїли речовиною російського виробництва - Тереза Мей [ Редактировать ]
Колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля - отруїли речовиною, створеною у Росії. Про це заявила прем'єр Британії Тереза Мей у парламенті.
За її словами, проти Скрипаля та його дочки застосували нервово-паралітичну речовину під назвою "Новичок". У британському уряді відповідальність за напад найімовірніше покладають на Росію.
Мей вимагає від російського посла пояснити ситуацію. Із висновками Лондона погодилися і в Держдепі США.
"Уряд дійшов висновку, що найімовірніше Росія відповідальна за напад проти Сергія та Юлії Скрипалів. Тому є лише два можливих пояснення того, що відбулося в Солсбері 4 березня. Або це було прямим актом Російської держави проти нашої країни, або російський уряд втратив контроль над потенційно руйнівною речовиною і дозволив їй потрапити в руки інших", - заявила Тереза Мей, прем'єр-міністр Великої Британії.
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