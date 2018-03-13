Колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля - отруїли речовиною, створеною у Росії. Про це заявила прем'єр Британії Тереза Мей у парламенті.

За її словами, проти Скрипаля та його дочки застосували нервово-паралітичну речовину під назвою "Новичок". У британському уряді відповідальність за напад найімовірніше покладають на Росію.

Мей вимагає від російського посла пояснити ситуацію. Із висновками Лондона погодилися і в Держдепі США.

"Уряд дійшов висновку, що найімовірніше Росія відповідальна за напад проти Сергія та Юлії Скрипалів. Тому є лише два можливих пояснення того, що відбулося в Солсбері 4 березня. Або це було прямим актом Російської держави проти нашої країни, або російський уряд втратив контроль над потенційно руйнівною речовиною і дозволив їй потрапити в руки інших", - заявила Тереза Мей, прем'єр-міністр Великої Британії.