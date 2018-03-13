Бачила, але не зупинилася: у Харкові заслухали учасницю смертельної ДПТ Олену Зайцеву

У суді Харкова напередодні слухали головну обвинувачену в справі про смертельне ДТП на Сумській. Тоді, нагадаю, загинули 6 людей. Докладніше - в матеріалі наших кореспондентів.

Зайцева просить вибачення в потерпілих. Каже, що визнає свою провину і пам'ятає той вечір. Після ресторану їхали до подруги додому. Швидкість "Лексуса" - не менш ніж 80 кілометрів за годину. Побачивши миготливий зелений, а потім і жовтий на світлофорі, вирішила не зупинятися. Добре бачила і "Фольксваген", який стартував на жовтий з іншого боку перехрестя. Почала сигналити.

"Но автомобиль "Фольксваген" не остановился, а начал резко двигаться и наоборот набирать скорость. Когда, буквально в момент удара, я резко ударила по тормозу и повернула немного вправо. После столкновения я уже не управляла автомобилем", - розповідає Олена Зайцева, обвинувачена.

Зайцева підтверджує - за 2 роки водіння отримала 6 протоколів про адмін-порушення. Каже, на дорозі перегонів не влаштовувала. Наркотики - ніколи навіть не пробувала. Але після травми голови страждає від головного болю. Напередодні випила таблетку пенталгіна - знеболювального зі вмістом опіатів.

"- Какое у вас общее самочувствие здоровье было в день происшествия и перед?

- В День происшествия я чувствовала себя нормально", - стверджує Олена Зайцева, обвинувачена.

Та хто призначив ці ліки і чи був рецепт - відповіді немає.

"Если рецепт врача не был выписан, у меня будет следующий вопрос - где конкретно взяли пенталгин. И был ли это пенталгин в принципе", - заявила Лариса Матвєєва, адвокат постраждалих.

Чому їхала центром міста в годину пік з перевищенням швидкості - Зайцева теж відповісти не змогла.

"- Якою була причина перевищення вашої швидкості?

- Я не могу ответить на этот вопрос".

Обвинувачувана обіцяє допомагати постраждалим - після того як вийде на волю. Батько загиблої в ДТП Діани Берченко називає допомогу від сім'ї Зайцевої - фікцією.

"Нам не перечисления нужны были. Нам надо были лучшие доктора. Как вы считаете, вот эти перечисленные деньги, они оказали помощь эффективную или фиктивную? Или просто для статьи, что смягчающее обстоятельство?", - стверджує Ігор Берченко, батько загиблої в ДТП.

Другого підозрюваного - Генадія Дронова, на його прохання, допитуватимуть після того, як заслухають усіх 15 свідків.