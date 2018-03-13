Двоє українських військових поранені минулої доби на сході. Штаб АТО зафіксував п'ять ворожих обстрілів з боку російських окупантів.

З гранатометів та великокаліберних кулеметів вони били в районі Новгородського та Луганського. Біля Павлополя та Авдіївки бойовики вели вогонь з потужних мінометів і стрілецької зброї, а околиці Водяного противник обстріляв з БМП.