Селище Зайцеве, через яке проходить лінія розмежування, ворог обстрілює мало не щодня. Українські бійці на провокації не відповідають, але пильнують, аби до їхніх опорних пунктів не підібралися диверсанти. Одного затримали напередодні. Про вдалу операцію армійців і розвідників - розкаже Ігор Левенок.

"- Я вийшов на нього і дав йому команду "стій, кидай зброю" і все".

Миколі - двадцять чотири. Старший сержант української армії. Напередодні хлопець відзначився: під час бою особисто взяв у полон озброєного бойовика.

"Він хотів мабуть пройти між постами нашими спостережними і вів ще вогонь. Я випустив його на дорогу, десь на свій рівень. І коли він заходив - я вже тоді помітив, що він відстріляв патрони свої", - розповідає Микола, військовослужбовець ЗСУ.

Армійці кажуть, того дня поблизу Зайцевого окупанти били по наших позиціях зі стрілецької зброї. Під прикриттям вогню кілька бойовиків пішли в атаку. Тож командування вирішило провчити знахабнілих найманців.

"Було прийняте рішення щоб даного військовослужбовця підпустити ближче. Я коли прибув з групою, на дане місце - то спостерігав картину, як сержант сидів на полоненому і зв'язував йому руки", - розповідає Сергій, військовослужбовець ЗСУ.

"Дані заходи були проведені спільно із військовою контррозвідкою СБУ", - повідомив Микола, військовослужбовець ЗСУ.

А це і є той самий бойовик. У старій російській формі та потертих кирзових чоботах. 47-річний Ігор Солоїд із Горлівки. Воює з 2015 року. Каже, взяв зброю, бо треба були гроші. Бідкається, життя у псевдо-республіці - не мед.

"- Який моральний стан особового складу?

- Ну, если водку пьем и наркотики употребляем, то никакого, можно сказать. Ото приходят "пятнадцатитысячники" - молодежь, в основном, только чтоб деньги получать", - розповідає Ігор Солоїд, учасник незаконних збройних формувань.

Після затримання Солоїда, бойовики почали брехливу кампанію. Мовляв, українці його накачали психотропами, тому він таке розповідає. Наші солдати із цього тільки кепкують.

"Ну чай пропонували, той що ми п'ємо, там ніяких психотропних нема, ну він відмовився. Попросив тільки сигарету", - розповідає Микола, військовослужбовець ЗСУ.

Полонений розповів - накази відкривати вогонь під час перемир'я віддають росіяни.

"Приказы все получаем от советников российских. С сегодняшнего дня, например, с 12-ти можем уже вести огонь", - розповідає Ігор Солоїд, учасник незаконних збройних формувань.

І вказівки своїх господарів найманці виконують справно. Час від часу з боку бойовиків у Зайцевому гриміли постріли.

За українськими законами, бойовику світить стаття - за тероризм і 15 років за ґратами.

"- Если мне есть оправдание и прощение, я прошу прощения".

Бійців, які взяли бойовика, відзначать державними нагородами.