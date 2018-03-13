У Дубаї відкрили роботизовану поліційну дільницю [ Редактировать ]
У Дубаї запрацювала автоматизована поліційна дільниця, у якій працюють лише роботи. "Розумна" станція надає 60 видів послуг - цілодобово, 7 днів на тиждень. В її обігу - 6 мов. Зокрема, громадяни можуть повідомити про автокатастрофи та злочини, очевидцями яких вони стали.
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