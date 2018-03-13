У Франції на 91 році пішов із життя відомий дизайнер Юбер Живанші [ Редактировать ]
У Франції на 91 році пішов із життя відомий дизайнер Юбер Живанші. За словами рідних, модельєр помер уві сні в себе вдома.
Найвідомішим зразком елегантного стилю від Живанші вважають сукню героїні Одрі Гепберн у фільмі "Сніданок у Тіффані".
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