С 14 по 17 марта ожидаются небольшие волнения магнитосферы, а потом и вовсе пойдут 3 магнитные бури подряд. Об этом предупредило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США.

В Украину они доберутся 18, 22 и 26 марта. Всем трем пока присвоен класс G1 - самый низкий по пятибалльной шкале интенсивности магнитных бурь. При такой интенсивности могут быть зафиксированы небольшие сбои в работе энергетических систем и изменяться птичьи маршруты, но большой опасности класс G1 не несет.

Метеозависимые люди активность солнца могут почувствовать в полной мере.

"От колебаний магнитного поля страдают чаще всего те, у кого проблемы с сердечно-сосудистой системой. Накануне бурь и во время них приходят с жалобами на резкие скачки давления, сердечную аритмию и давящую головную боль", - говорит киевский терапевт Тамара Глинник.

Чтобы максимально себя обезопасить от возможного негативного воздействия, в перечисленные дни постарайтесь оградить себя от тяжелой физической работы. Обязательно носите с собой лекарства первой необходимости, особенно это касается людей с хроническими заболеваниями.

Для успокоения рекомендованы травяные чаи, от кофе и крепкого черного чая лучше отказаться. Как выяснили ученые, самое большое количество инфарктов и инсультов приходится на дни геомагнитного возмущения. Также происходит не малое количество аварий из-за "притупленного" внимания.

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