Как выбрать имя ребенку по отчеству [ Редактировать ]
При выборе имени ребенку родители хотят, чтобы имя сына или дочери было не только красивым, но и сочеталось с отчеством и фамилией. Помните, что в общем сочетании имя, фамилия и отчество должны звучать гармонично и красиво. Хотите сделать правильный выбор имени по отчеству? Следуйте нескольким простым правилам, о которых пишет журнал "Лиза".
- Если вы поклонник новомодных европейских имен, помните, что имя-отчество малыша не должны звучать смешно. Согласитесь, Андрей Игоревич, звучит лучше, чем Генрих Игоревич.
- Не стоит называть мальчика именем папы, даже если Александр Александрович, вполне благозвучное сочетание имени и отчества.
- Постарайтесь, чтобы в полном имени ребенка присутствовала только одна буква "Р", например, Елена Дмитриевна, или Марк Алексеевич.
- При выборе имени для девочки по отчеству необходимо учитывать, что вырастет женщина, которая должна быть нежной и доброй. Поэтому к твердому отчеству подбирается максимально мягкое имя, например, Ольга Михайловна или Софья Павловна.
- Если отчество мягкое (Витальевич, Ильич), то имя должно быть твердым. Например, Роман, Кристина, Любовь.
- Если в отчестве первым стоит гласный звук, то имя должно заканчиваться на согласный звук и наоборот, ведь такое сочетание звуков намного легче произносится и воспринимается на слух, например, Ирина Витальевна, звучит очень мелодично.
- Подбирать имя ребенку по отчеству нужно с учетом размера последнего. Если отчество короткое, то имя должно быть длинным и наоборот: Илья Александрович, но Кристина Романовна.
- Выбирая имя для мальчика, помните, что когда-то он тоже станет папой и даст отчество своим детям. Постарайтесь, чтобы не только имя, но и образованное от него отчество звучало красиво.
Помните, что каждое имя, несет определенную энергетику и может наделить ребенка теми или иными качествами, поэтому отнеситесь к выбору имени не только креативно, но и ответственно.
Напомним, что Ким Кардашьян и Канье Уэст дали необычное имя ребенку.
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