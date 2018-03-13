Фактическая инфляция в Украине в феврале в годовом измерении осталась несколько выше прогноза Национального банка Украины. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Нацбанк отметил, что это обусловлено прежде всего более существенным, чем ожидалось, подорожанием сырых продуктов питания и топлива.

В целом текущая динамика потребительской инфляции и ее составляющих свидетельствует о сохранении значительного инфляционного давления. В то же время, его усилению в феврале противодействовало укрепление гривни, которое продолжается и в первой половине марта.

В НБУ подчеркивают, что пока монетарные условия являются достаточно жесткими, чтобы обеспечить постепенное снижение потребительской инфляции и ее возврат в целевой диапазон в середине 2019 года.

Напомним, что курс доллара в Украине рекордно снизился.