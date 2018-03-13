Олег Ляшко вимагає від ЄС припинити анти-демпінгові розслідування проти українських металургів у країнах Євросоюзу. Політик переконаний, через ці розслідування і запровадження підвищеного мита, Україну витискають з європейського ринку. І через це чимало українців, які працюють в металургійній галузі можуть залишитися без роботи.

"Якщо європейці реально, а не на словах турбуються, щоб Україна була сильною, економічно розвинутою, то нехай переглянуть обсяг квот, які на даний час є мізерні", - заявив Олег Ляшко, лідер "Радикальної партії".