Депутати вимагають заборонити ввезення добрив з Росії [ Редактировать ]
Від початку року бюджет України недоотримав 50 мільйонів доларів унаслідок безмитного ввезення добрив. Про це заявили в Союзі хіміків України. Попри санкції, російські виробники і далі постачають карбамід і аміачну селітру. Заборонити імпорт добрив з Росії від уряду вимагають народні депутати. Кабмін обіцяв розглянути це питання ще позаминулого тижня. Чи дотримав слова - далі в сюжеті.
Уже майже рік, як Україна запровадила торгове мито на імпорт добрив з країни-агресора, та попри це ми й далі закуповуємо їх мільйонами тонн. Щоб обійти заборони, російські виробники додають у карбамід аміачну селітру та інші хімічні речовини в невеликих кількостях - і завозять їх уже як новУ, безмитну продукцію.
"Украина только на вот этой махинации за первое полугодие недополучила порядка 48 миллионов долларов пошлинных сборов. Мы уничтожаем последние оставшиеся из 9 заводов по производству фосфорных удобрений. Это "Сумыхимпром" и "Днепрозержинский химзавод". Мы с замиранием сердца слушаем, введет Европа санкции или не введет, а сами торгуем во всю", - обурений Олексій Голубов, президент Союзу хіміків України.
Торік Україна заплатила Росії за добрива понад 600 мільйонів доларів. Один з головних постачальників - "Єврохім", який також на повну торгує з так званими днр і лнр, а російському Міноборони постачає селітру для виробництва збройового пороху. Майже два тижні тому з вимогою негайно посилити мито і припинити торгівлю з агресором - до уряду звернулися народні депутати.
"Ми наполягали на ембарго на всю продукцію з Росії, оскільки це - країна-агресор, що же підриває наш внутрішній ринок. Вони граються з кодами ніби все нормально, ми вводимо мито - вони "хімічать" з цими кодами і завозять ту саму продукцію під іншою назвою - чи через Білорусь чи напряму через днр і лнр", - говорить Сергій Рудик, народний депутат.
Перший віце-прем'єр Степан Кубів запропонував ухвалити законопроект, який взагалі скасовує мито на ввезення добрив до України.
"Основна мета законопроекту - є введення нульової ставки митного регулювання ввезення в Україну з інших країн міндобрив, що дасть можливість регулювати питання захисту сільськогосподарського виробництва від коливання цін. Прийняття забезпечить насичення ринку міндобривами, сприятиме збільшенню родючості, стабільності", - стверджує Степан Кубів, перший віце-прем'єр-міністр України.
Та ось народний депутат Олег Петренко переконаний, ухвалити потрібно його законопроект - який забороняє імпорт добрив з країни-агресора.
"В моєму альтернативному законопроекті написано що з країною-агресором вводиться ембарго по цих позиціях міндобрив - забороняється ввіз на територію України. Спочатку треба вводити ембарго, а потім законодавчо врегульовувати", - стверджує Олег Петренко, народний депутат, позафракційний.
Якщо проблему не вирішать, парламентарі обіцяють більш радикальні кроки, а саме - фізично блокувати колії на кордоні, щоб ешелони з добривами з країни-агресора не заїжджали до України.
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