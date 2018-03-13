Убийство журналиста: в Словакии назревают досрочные выборы [ Редактировать ]
Словацкая партия Most-Híd, которая входит в коалицию, требует провести досрочные выборы в связи с убийством журналиста Яна Кучака. Об этом сообщает местное издание SME.
"В частности, республиканский совет партии поручает партийному руководству обсудить возможности досрочных парламентских выборов", - заявил лидер партии Бела Бугар.
В случае если правительство не согласится на досрочные выборы партия собирается выйти из коалиции. Это, скорее всего, также приведет к досрочному прекращению полномочий парламента.
"Мы проголосовали единогласно, если договоренность относительно досрочных выборов будет достигнута, наши министры остаются на постах", - сказал Бугар.
По его словам, выборы должны пройти в кротчайшие сроки.
Однако премьер Словакии Роберт Фицо выступает против идеи досрочных выборов.
Напомним, ранее тысячи людей вышли на улицы Словакии.
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