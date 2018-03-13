Словацкая партия Most-Híd, которая входит в коалицию, требует провести досрочные выборы в связи с убийством журналиста Яна Кучака. Об этом сообщает местное издание SME.

"В частности, республиканский совет партии поручает партийному руководству обсудить возможности досрочных парламентских выборов", - заявил лидер партии Бела Бугар.

В случае если правительство не согласится на досрочные выборы партия собирается выйти из коалиции. Это, скорее всего, также приведет к досрочному прекращению полномочий парламента.

"Мы проголосовали единогласно, если договоренность относительно досрочных выборов будет достигнута, наши министры остаются на постах", - сказал Бугар.

По его словам, выборы должны пройти в кротчайшие сроки.

Однако премьер Словакии Роберт Фицо выступает против идеи досрочных выборов.

Напомним, ранее тысячи людей вышли на улицы Словакии.