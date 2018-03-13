В Швейцарии жителя коммуны Вагенхаузена обвинили в том, что он до смерти забил собственную дочь в попытке экзорцизма. Об этом сообщает Daily Mail.

25-летняя Ванесса и ее отец Клаус праздновали Новый год в квартире у ее молодого человека Курта. Между ними произошла ссора, и отец захотел "изгнать из нее бесов".

Девушка познакомилась со своим отцом только в 23 года, до этого ее мать скрывала от дочери личность отца.

Он решил, что ее агрессия объясняется одержимостью, и решил изгнать из дочери бесов. Для этого он начал массировать ее голыми ногами, а когда девушка начала сопротивляться, несколько раз ударил ее кулаком и пнул в живот, что вызвало внутреннее кровотечение и разрыв кишок.

Девушка пошла в душ, там она упала без сознания. Отец решил помочь ей дышать, открыв ей рот деревянным копьем. Когда парень девушки вернулся домой, было уже слишком поздно вызывать врачей.

Обвинение требует для него наказания в виде 14 лет лишения свободы за преднамеренное убийство и осквернение тела. Процесс еще не завершен.

Напомним, что отец отрубил сыну руки за просмотр фильмов.