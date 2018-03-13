Пенсии в Украине: как проверить стаж и размер онлайн [ Редактировать ]
Пенсионный фонд представил сайт, который позволяет украинцам узнать свой рабочий стаж и проверить пенсионные начисления. Для этого нужно зарегистрироваться на Портале электронных услуг.
У каждого зарегистрированного пользователя будет личный кабинет с информацией о взносах работодателя, об их размерах, а также специальном или льготном стаже.
Кроме того, на сайте есть информационный раздел с контактами управлений ПФУ, графиками их приема, информацией об условиях выплат и перерасчетов пенсий.
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