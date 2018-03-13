Внимание, водители: выезд с Оболони заблокирован [ Редактировать ]
Во вторник, 13 марта, в Киеве выезд с Оболони по Оболонскому проспекту закрыт, транспорт объезжает по улице Иорданской на проспект Бандеры. Об этом сообщает корреспондент Podrobnosti.ua.
Такие меры были приняты в связи с двумя ДТП на Петровке.
Напомним, что в Киеве перекроют Северный мост.
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