Во вторник, 13 марта, в Киеве выезд с Оболони по Оболонскому проспекту закрыт, транспорт объезжает по улице Иорданской на проспект Бандеры. Об этом сообщает корреспондент Podrobnosti.ua.

Такие меры были приняты в связи с двумя ДТП на Петровке.

Напомним, что в Киеве перекроют Северный мост.