В прошлом у Терещенко обнаружили рак.

В понедельник, 12 марта, умер известный украинский телеведущий Олесь Терещенко. Об этом сообщила журналистка Юлия Спасокукоцкая в Facebook.

В прошлом году стало известно, что у Терещенко обнаружили рак. Тогда неравнодушные люди начали сбор средств на дорогостоящее лечение.

Долгое время Олесь Терещенко был ведущим ТСН, а впоследствии возглавил отдел международных новостей. В последние годы работал на национальном телевидении - канале UA:Первый.

Напомним, Олег Табаков скончался на 83 году жизни в Москве.