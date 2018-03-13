Умер известный украинский телеведущий [ Редактировать ]
В понедельник, 12 марта, умер известный украинский телеведущий Олесь Терещенко. Об этом сообщила журналистка Юлия Спасокукоцкая в Facebook.
В прошлом году стало известно, что у Терещенко обнаружили рак. Тогда неравнодушные люди начали сбор средств на дорогостоящее лечение.
Долгое время Олесь Терещенко был ведущим ТСН, а впоследствии возглавил отдел международных новостей. В последние годы работал на национальном телевидении - канале UA:Первый.
Напомним, Олег Табаков скончался на 83 году жизни в Москве.
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