Современные логистические компании не обходятся без GPS-трекеров. Они помогают владельцам дистанционно контролировать транспорт, сообщают об уровне топлива и скоростном режиме.

Специалисты компании по разработке и производству трекеров и программного обеспечения к нему рассказали, на какие нюансы обратить внимание при выборе софта для трекеров:

Список клиентов. Большой список пользователей говорит о высокой информативности ПО. Только лучший софт заслуживает внимание большого количества пользователей. Все программы должны быть хорошо известны. Проверить можно на сайте www.trackingfox.com. Совместимость со многими моделями GPS-трекеров. Например, программное обеспечение от GPSWOX подходит не только для фирменных устройств компании, но еще и для более, чем 400 устройств разных производителей.

Обновление в реальном времени. Вся информация об авто немедленно транслируется на ПК или смартфоны. Владельцы своевременно узнают о скорости, уровне топлива и местоположении транспорта.

Геозонирование. Качественный софт дает возможность выставить территориальные рамки, которые транспорт не должен покидать. В случае нарушения заданных границ владелец авто сразу получает оповещение.

POI tools. Это функция для размещения точек интереса на карте. К таким точкам относятся рестораны, паркинги, отели и заправки. Это максимально удобно для водителей, которые первый раз находятся в городе - они без труда найдут нужное место.

Немедленные SMS-оповещения. Современный софт отправляет сообщения в экстренных случаях. Если машину пытаются угнать, водитель превысил скорость или выехал за указанные пределы, завел или заглушил авто - владелец сразу же получит SMS.

Понятные отчеты. Одна из самых важных функций, которая должна быть в качественном программном обеспечении. Изначально не все данные понятны рядовому пользователю. Хорошие программы дают не только текстовые версии отчетов, но и предоставляют их в виде графиков, карт или диаграмм.

Мобильные приложения для отслеживания. Лучшее ПО возможно установить на мобильные устройства. Это поможет круглосуточно быть в курсе, где находится транспорт.

Чтобы получить детальную информацию о софте для трекеров, нужно посетить страницу: www.gpswox.com/en/gps-trackers-shop/all/hosted-software-br-running-on-gpswox-servers-22.