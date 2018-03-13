Чиновница присвоила недвижимость "Киевпастранса" [ Редактировать ]
Прокуратура разоблачила экс-коменданта общежития "Киевпастранса", которая, занимая указанную должность, незаконно присвоила себе имущество коммунального предприятия на сумму в 700 тысяч гривен.
"Должностное лицо, воспользовавшись предоставленными полномочиями, подделала официальные документы на право владения двумя коммунальными помещениями. После этого женщина уволилась с должности и сразу зарегистрировала за собой право собственности на указанные объекты недвижимости", - сообщила пресс-служба в столичной прокуратуры в Facebook.
При этом отмечается, что в дальнейшем бывший комендант переоформила право собственности на это имущество на свою мать.
Ранее сообщалось, что чиновники Днепра присвоили деньги, выделенные на реконструкцию моста.
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