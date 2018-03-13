Самые "умные" города мира (рейтинг) [ Редактировать ]
Сингапур возглавил мировой рейтинг "умных городов", основывающийся на учете развития интернет-технологий и проникновения их в ключевые сферы общественной жизни. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного консалтинговой компанией Juniper Research совместно с корпорацией Intel.
Авторы доклада, в частности, изучили интеграцию высоких технологий в сферу городского хозяйства, предоставления медицинских услуг, обеспечения общественной безопасности, а также производства. Например, действующая в Сингапуре компьютерная система управления транспортными потоками способна сэкономить водителям до 60 часов в год, отмечается в исследовании.
Город-государство также оказался лидером в сфере распространения высоких технологий в медицинской сфере.
"Сингапур добился значительных успехов в обеспечении пожилых людей различными мобильными устройствами, позволяющими контролировать состояние здоровья, оповещать о необходимости срочной помощи и прочее", - говорится в докладе.
На втором месте в мировом рейтинге, согласно исследованию, оказался Лондон, за которым следуют американские мегаполисы Нью-Йорк, Сан-Франциско, Чикаго. Сеул и Токио расположились на шестом и восьмом местах соответственно. Среди европейских городов с развитой подобной инфраструктурой - Берлин (седьмая строчка) и Барселона (девятая).
Ранее мы рассказывали о самых опасных городах в мире.
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