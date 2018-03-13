В ночь на 11 марта, в городе Павлоград Днепропетровской области школьник жестоко расправился с соседями. Об этом сообщает местное издание Павлоград.dp.ua.

Прохожий шел мимо частного дома и услышал крик о помощи. Во дворе одного из домов он увидел убитого мужчину и окровавленную женщину, которая сказала, что в доме убивают ее ребенка. После чего он вызвал полицию.

Приехавшие на место ЧП полицейские увидели жуткую картину: труп 30-летнего хозяина дома, его окровавленную жену и тело ребенка с многочисленными колото-резаными ранами.

Карета скорой помощи доставила пострадавших в реанимацию горбольницы №4. Женщине удалось спасти жизнь, а 4-летний мальчик от полученных ран скончался.

В полиции восстановили картину событий: 10 марта около 23:20 в дверь дома постучали. Хозяин открыл дверь и последнее, что он увидел - молодого человека с ножом на пороге. Парень нанес мужчине ножевые ранения, несовместимые с жизнью. На шум выбежала жена, которую убийца ранил тем же ножом. Разбив окно, парень забрался в детскую и напал на спящего ребенка.

После расправы над семьей убийца скрылся с места преступления. К его поискам привлекли весь личный состав отдела полиции. За считанные часы правоохранители установили его личность и задержали.

Парень обратился в ближайшую больницу из-за раны, которую получил, когда разбивал окно.

По данным издания, подозреваемый - ученик школы №3, одиннадцатиклассник, ранее имевший проблемы с законом.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и мотив. Сегодня задержанному школьнику изберут меру пресечения. Также сегодня состоятся похороны погибших малыша и его отца.

Напомним, что отец до смерти "изгнал бесов" из дочери.