Авария в Днепре: вода полилась из окон многоэтажки (фотофакт) [ Редактировать ]
В Днепре на улице Воскресенской, дом 20 вода начала литься через окна здания.
Причиной стала поломка водопровода, вследствие которой вода начала вытекать через окна на улицу и замерзать из-за холодной погоды, сообщает Dnepr24.
На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, а также представители КП "Днепрводоканал".
Горожан и автомобилистов призывают быть особенно осторожными, чтобы избежать возможного травматизма на данной территории.
Как сообщалось, Одессу затопило талой водой.
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