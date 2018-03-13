Жителі Дніпра оголосили бойкот комунальним тарифам

Платіжки, де вказані цифри подекуди і вп'ятеро більші, почали надходити - від початку року. Люди кажуть - змушені платити за послуги, яких не отримують. Приміром, за ліфт, якого у будинку немає, за гарячу воду, яку давно відрізали, і навіть преміювати керівника комунального підприємства - з власної кишені.