Покушение на Сергея Скрипаля: Украина предложила помощь Великобритании [ Редактировать ]
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во вторник, 13 марта, заявил, что Украина готова предоставить Великобритании помощь в расследовании дела об отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери, сообщает "Интерфакс-Украина".
Климкин также выразил солидарность с Великобританией.
"Великобритания ведет расследование, безусловно, она его доведет (до конца – ред.). Уже сейчас известно, что отравление произошло за счет химических веществ, которые разрабатывались в России... Мы солидарны с Великобританией, если будет нужна наша помощь – экспертная или другая – мы будем ее предоставлять" - сказал министр журналистам в Киеве.
Климкин уточнил, что уверен, что за этим стоит Россия. "Если будет доказано – я уверен, что будет – что за этим стоит Россия... Что может делать Россия? Только запугивать. Мир уже Россию не боится", - добавил он.
В то же время Климкин на своей странице в микроблоге Twitter во вторник написал: "Следы отравления в Великобритании ведут в Россию. Если это будет доказано, то Россия в одной компании с Северной Кореей, Сирией и Ираком Саддама Хусейна, которые также использовали химическое оружие".
Напомним, в Великобритании назвали виновных в отравлении экс-разведчика из России Скрипаля.
по теме
Замах на Сергія Скрипаля стурбував керівництво НАТО
В НАТО обговорюють застосування 5-ї статті статуту північноатлантичного блоку про спільну оборону. Згідно із документом, атаку проти однієї країни Альянсу - розглядають як напад на увесь Альянс.
Сергія Скрипаля отруїли речовиною російського виробництва - Тереза Мей
За словами прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей, проти Скрипаля та його дочки застосували нервово-паралітичну речовину під назвою "Новичок".
Покушение на разведчика: британские спецслужбы установили происхождение отравляющего вещества
В небольшом английском городке, где произошло покушение, продолжается масштабная спецоперация. В деле уже определили более 200 потенциальных свидетелей и собрали почти 240 вещественных доказательств.
Отруєння розвідника: у Британії розробляють план протидії агресії
У Лондоні скликали засідання Ради Нацбезпеки - через отруєння колишнього російського агента Сергія Скрипаля. Міністри вирішують, як діятимуть у разі, якщо доведуть причетність Москви.
Росія причетна до отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля - The Times
Поліція закликає відгукнутися всіх, хто в неділю був у центрі міста - важливі будь-які деталі.