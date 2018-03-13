Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во вторник, 13 марта, заявил, что Украина готова предоставить Великобритании помощь в расследовании дела об отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери, сообщает "Интерфакс-Украина".

Климкин также выразил солидарность с Великобританией.

"Великобритания ведет расследование, безусловно, она его доведет (до конца – ред.). Уже сейчас известно, что отравление произошло за счет химических веществ, которые разрабатывались в России... Мы солидарны с Великобританией, если будет нужна наша помощь – экспертная или другая – мы будем ее предоставлять" - сказал министр журналистам в Киеве.

Климкин уточнил, что уверен, что за этим стоит Россия. "Если будет доказано – я уверен, что будет – что за этим стоит Россия... Что может делать Россия? Только запугивать. Мир уже Россию не боится", - добавил он.

В то же время Климкин на своей странице в микроблоге Twitter во вторник написал: "Следы отравления в Великобритании ведут в Россию. Если это будет доказано, то Россия в одной компании с Северной Кореей, Сирией и Ираком Саддама Хусейна, которые также использовали химическое оружие".

Напомним, в Великобритании назвали виновных в отравлении экс-разведчика из России Скрипаля.