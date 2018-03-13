Кадровый переворот в ГФС: почему чиновники времен Януковича массово возвращаются на службу [ Редактировать ]
Уволенные за профнепригодность и подозрения в коррупции чиновники массово возвращаются на службу в ГФС
За несколько месяцев 2018 года в структуре Государственной фискальной службы наметилась тенденция замещения новых кадров старыми чиновниками, которые зарекомендовали себя еще во времена президента Виктора Януковича и были уволены после Майдана за профнепригодность. Сегодня эти люди возвращаются на старые должности посредством судебных решений в свою пользу и при полной поддержке высшего руководства ГФС.
3 марта исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Мирослав Продан подписал приказ о восстановлении на должности руководителя Николаевской ГФС Владимира Копицы. Сделал он это в аккурат на годовщину собственного пребывания на высокой должности. Продан вернул старого чиновника, которого со скандалом уволили больше двух лет назад.
Тогда своего кресла Копица лишился после столичной проверки его вотчины - Николаевской ГФС. Ему вменили ряд нарушений положений службы, неспособность побороть коррупцию в фискальном ведомстве, многомиллионные убытки госбюджета из-за неэффективной работы службы.
Нескольких подчиненных Копицы поймали на взятках, а отдел безопасности областной налоговой утверждал, что сам начальник не чурался брать деньги на стороне. По ее информации, он вымогал у местного бизнесмена ежемесячную "дань" в размере 10 тыс. долларов. Копица также не захотел расстаться с уволенными в рамках люстрации заместителями, назначив их своими внештатными советниками с широкими полномочиями.
В СМИ просочилась информация о подозрительном богатстве жены главного налоговика Николаевской области. Тога как сам Копица, по данным его имущественной декларации, владел довольно скромным имуществом (квартира площадью 23 кв. м.) члены семьи располагали обширной недвижимостью в Одессе. На жену чиновника зарегистрировали четыре квартиры, дом на Бугазе и несколько нежилых помещений. Причем, эту недвижимость семья Копицы приобрела именно во время его руководства Николаевской ГФС.
Увольнение Владимира Копицы переросло в целую судебную эпопею. Он оспорил решение начальства в суде. Первая инстанция ему отказала, но во второй экс-чиновник выиграл. По странному стечению обстоятельств его брат Олег Копица оказался судьей Апелляционного суда Одесской области.
Таким образом, старый новый чиновник вновь возьмет бразды правления в свои руки. Назначение на ключевую региональную должность человека, за которым тянется нелицеприятный шлейф скандалов, можно было бы счесть досадной ошибкой Мирослава Продана, но подобные «неразборчивые» решения наблюдаются и по другим областным ГФС. Туда также возвращаются старые кадры, зарекомендовавшие себя еще при Викторе Януковиче.
Таможню Запорожской области в этом году вновь возглавил Алексей Мужев, который руководил учреждением в 2014-2015 гг. Как и Копицу его уволили после проверки за серьезные служебные просчеты в организации таможенного контроля и борьбе с контрабандой, что повлекло за собой государственных убытков на сумму 40 млн. грн.
Характерно, что, судя по декларации, Мужев также является бедным чиновником, тогда как его жена владеет дорогой машиной и получает сотни тысяч от отчуждения недвижимости. Восстановиться в должности Мужеву помог суд, а Мирослав Продан поддержал это решение.
На Полтавщине люстрированный начальник таможни Николай Калиниченко, который работал в Крыму при Януковиче, смог убедить суд в незаконности своего увольнения. С благословения начальства ГФС в начале 2018 г. он вернулся в свой старый кабинет и продолжает руководить ведомством.
Один факт может быть случайностью, но несколько - это уже закономерность. Все эти странные на первый взгляд возвращения объединяют близкородственные черты:
- Экс-руководители региональных фискальных учреждений, уволенные за профнепригодность либо люстрированные, постепенно возвращаются на насиженные места.
- Все они имеют неоднозначную репутацию: Копица, Мужев и Калиниченко декларируют скромные доходы, но женаты на богатых женщинах и сидят у них на шее.
- В качестве инструмента бывшие чиновники используют суды, которые в своих вердиктах утверждают, что увольнения были незаконными. Причем, по крайней мере в случае Копицей, доказано, что в судебной системе возвращенцы имеют влиятельных родственников.
- Руководство Государственной фискальной службы в лице Мирослава Продана, мягко говоря, толерантно настроено к старым кадрам. А на самом деле целенаправленно проводит эти назначения.
Расстановка в регионах дискредитировавших себя в прошлом чиновников четко наметилась с началом текущего года. Будет ли тенденция иметь развитие напрямую зависит от поддержки политики Продана высшим руководством государства. По нашей информации, более десятка разных руководителей из системы ГФС выиграли суды о возвращении на должности и ждут благословения Продана.
Недавно премьер-министр Владимир Гройсман очень лестно отозвался о в.о. главы ГФС, назвав его "ответственным" и "прогрессивным" борцом с коррупцией, а также похвалил за хорошие показатели в работе. Это и есть карт-бланш Мирославу Продану на осуществление дальнейших кадровых замен, в процессе которых к рулю региональных ГФС возвратятся, возможно, не совсем чистоплотные, зато абсолютно преданные люди.
по теме
У польському уряді відправили у відставку 17 заступників міністрів
Мета реформи - зменшити витрати та бюрократію.
Обмеження споживання газу: у Міненерго розробили спеціальний план
Міністерство енергетики, через дисбаланс, запровадило тимчасове обмеження споживання газу на добу.
Через скандальну судову реформу ЄС запроваджує санкції проти Польщі
Брюссель не раз дорікав Польщі за судову реформу, яка руйнує принцип розподілу гілок влади. Зокрема, деякі зміни можуть зробити суди підконтрольними владній верхівці.
Рада представила "график евроинтеграции" для Украины
В Верховной Раде разработали план по внедрению Соглашения об ассоциации с ЕС. Речь о почти 60 абсолютно разных законопроектах, касающихся безопасности, энергонезависимости, интеллектуальной собственности и защиты окружающей среды.
Генадій Зубко презентував фонд енергоефективності ЖКГ
Основним пріоритетом фонду будуть ОСББ та приватні господарства. Модель роботи органу та його діяльність ґрунтується на нормативах Євросоюзу.