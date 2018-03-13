Уволенные за профнепригодность и подозрения в коррупции чиновники массово возвращаются на службу в ГФС

За несколько месяцев 2018 года в структуре Государственной фискальной службы наметилась тенденция замещения новых кадров старыми чиновниками, которые зарекомендовали себя еще во времена президента Виктора Януковича и были уволены после Майдана за профнепригодность. Сегодня эти люди возвращаются на старые должности посредством судебных решений в свою пользу и при полной поддержке высшего руководства ГФС.

3 марта исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Мирослав Продан подписал приказ о восстановлении на должности руководителя Николаевской ГФС Владимира Копицы. Сделал он это в аккурат на годовщину собственного пребывания на высокой должности. Продан вернул старого чиновника, которого со скандалом уволили больше двух лет назад.

Тогда своего кресла Копица лишился после столичной проверки его вотчины - Николаевской ГФС. Ему вменили ряд нарушений положений службы, неспособность побороть коррупцию в фискальном ведомстве, многомиллионные убытки госбюджета из-за неэффективной работы службы.

Нескольких подчиненных Копицы поймали на взятках, а отдел безопасности областной налоговой утверждал, что сам начальник не чурался брать деньги на стороне. По ее информации, он вымогал у местного бизнесмена ежемесячную "дань" в размере 10 тыс. долларов. Копица также не захотел расстаться с уволенными в рамках люстрации заместителями, назначив их своими внештатными советниками с широкими полномочиями.

В СМИ просочилась информация о подозрительном богатстве жены главного налоговика Николаевской области. Тога как сам Копица, по данным его имущественной декларации, владел довольно скромным имуществом (квартира площадью 23 кв. м.) члены семьи располагали обширной недвижимостью в Одессе. На жену чиновника зарегистрировали четыре квартиры, дом на Бугазе и несколько нежилых помещений. Причем, эту недвижимость семья Копицы приобрела именно во время его руководства Николаевской ГФС.

Увольнение Владимира Копицы переросло в целую судебную эпопею. Он оспорил решение начальства в суде. Первая инстанция ему отказала, но во второй экс-чиновник выиграл. По странному стечению обстоятельств его брат Олег Копица оказался судьей Апелляционного суда Одесской области.

Таким образом, старый новый чиновник вновь возьмет бразды правления в свои руки. Назначение на ключевую региональную должность человека, за которым тянется нелицеприятный шлейф скандалов, можно было бы счесть досадной ошибкой Мирослава Продана, но подобные «неразборчивые» решения наблюдаются и по другим областным ГФС. Туда также возвращаются старые кадры, зарекомендовавшие себя еще при Викторе Януковиче.

Таможню Запорожской области в этом году вновь возглавил Алексей Мужев, который руководил учреждением в 2014-2015 гг. Как и Копицу его уволили после проверки за серьезные служебные просчеты в организации таможенного контроля и борьбе с контрабандой, что повлекло за собой государственных убытков на сумму 40 млн. грн.

Характерно, что, судя по декларации, Мужев также является бедным чиновником, тогда как его жена владеет дорогой машиной и получает сотни тысяч от отчуждения недвижимости. Восстановиться в должности Мужеву помог суд, а Мирослав Продан поддержал это решение.

На Полтавщине люстрированный начальник таможни Николай Калиниченко, который работал в Крыму при Януковиче, смог убедить суд в незаконности своего увольнения. С благословения начальства ГФС в начале 2018 г. он вернулся в свой старый кабинет и продолжает руководить ведомством.

Один факт может быть случайностью, но несколько - это уже закономерность. Все эти странные на первый взгляд возвращения объединяют близкородственные черты:

Экс-руководители региональных фискальных учреждений, уволенные за профнепригодность либо люстрированные, постепенно возвращаются на насиженные места. Все они имеют неоднозначную репутацию: Копица, Мужев и Калиниченко декларируют скромные доходы, но женаты на богатых женщинах и сидят у них на шее. В качестве инструмента бывшие чиновники используют суды, которые в своих вердиктах утверждают, что увольнения были незаконными. Причем, по крайней мере в случае Копицей, доказано, что в судебной системе возвращенцы имеют влиятельных родственников. Руководство Государственной фискальной службы в лице Мирослава Продана, мягко говоря, толерантно настроено к старым кадрам. А на самом деле целенаправленно проводит эти назначения.

Расстановка в регионах дискредитировавших себя в прошлом чиновников четко наметилась с началом текущего года. Будет ли тенденция иметь развитие напрямую зависит от поддержки политики Продана высшим руководством государства. По нашей информации, более десятка разных руководителей из системы ГФС выиграли суды о возвращении на должности и ждут благословения Продана.

Недавно премьер-министр Владимир Гройсман очень лестно отозвался о в.о. главы ГФС, назвав его "ответственным" и "прогрессивным" борцом с коррупцией, а также похвалил за хорошие показатели в работе. Это и есть карт-бланш Мирославу Продану на осуществление дальнейших кадровых замен, в процессе которых к рулю региональных ГФС возвратятся, возможно, не совсем чистоплотные, зато абсолютно преданные люди.