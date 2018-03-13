США продовжили санкції проти Ірану ще на рік

Дональд Трамп провдовжив санкції проти Ірану ще на рік. Про це йдеться на сайті Білого Дому.

Усе - через ядерну програму, яку розвиває країна, а також - підтримку тероризму і порушення прав людини. До санкційного списку входять фізичні особи і підприємства, причетні до розробок балістичних ракет та інших озброєнь.