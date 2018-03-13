США продовжили санкції проти Ірану ще на рік [ Редактировать ]
Дональд Трамп провдовжив санкції проти Ірану ще на рік. Про це йдеться на сайті Білого Дому.
Усе - через ядерну програму, яку розвиває країна, а також - підтримку тероризму і порушення прав людини. До санкційного списку входять фізичні особи і підприємства, причетні до розробок балістичних ракет та інших озброєнь.
по теме
Трамп уволил Тиллерсона с поста госсекретаря США
Дональд Трамп отправил в отставку главу Госдепартамента Рекса Тиллерсона.
Трамп продлил жесткие санкции против Ирана
Президент США Дональд Трамп продлил действие санкций против Ирана еще на год.
В США підтвердили позицію стримування політики Росії
США не змінюватиме стратегію стримування щодо Росії, попри нещодавні заяви Путіна. Про це сказав глава Пентагону Джеймс Меттіс.
Президент США выиграл суд у порноактрисы
Представители американского президента Дональда Трампа выирали в суд у порноктрисы Сторми Клиффорд (более известной по псевдониму Сторми Дэниэлс).
США готують чергові санкції проти Росії
Проти 13 росіян, яких звинувачують у кібер-втручанні в американські вибори, оголосять запровадження чергового пакету обмежень.