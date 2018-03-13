Франція готова завдати удару по Сирії - Макрон [ Редактировать ]
Франція завдасть ударів по Сирії, якщо матиме беззаперечні докази використанння хімічної зброї проти місцевого населення. Про це заявив президент країни Еммануель Макрон під час візиту до Індії.
За його словами, якщо головною ціллю атак урядових військ були цивільні - Франція діятиме так само гостро, як і американці. Еммануель Макрон також звинуватив Росію в тому, що вона не допомогла покращити ситуацію, зокрема у Східній Гуті. Мовляв, росіяни нічого не зробили, щоб вплинути на президента Башара Асада.
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