Британские правоохранители ищут источник отравления бывшего российского шпиона

66-летний Сергей Скрипаль - экс-агент российского ГРУ, который признался в шпионаже на британскую разведку. И покушение на его жизнь здесь сравнивают с отравлением радиоактивным полонием бывшего агента ФСБ Александра Литвиненко.