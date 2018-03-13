Замах на Сергія Скрипаля стурбував керівництво НАТО [ Редактировать ]
Замах на Сергія Скрипаля стурбував і НАТО. Про це заявив очільник Альянсу Єнс Слтолтенберг. НАТО підтримує контакт із Лондоном щодо розслідування, адже Велика Британія - один із головних союзників.
За інформацією британської газети Daily Telegraph, сторони обговорюють застосування 5-ї статті статуту північноатлантичного блоку про спільну оборону. Згідно із документом, атаку проти однієї країни Альянсу - розглядають як напад на увесь Альянс.
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