У Британії виставили на аукціон раніше невідомі фотографії Beatles [ Редактировать ]
У 350 тисяч доларів оцінили невідомі раніше фотографії Beatles. Знімки гурту були зроблені під час виступів, прес-конференцій та біля концертних майданчиків у Вашингтоні та Балтиморі 1964-го року.
Загалом у колекції 413 світлин, і лише півсотні з них раніше публікували. Негативи разом із авторськими правами продадуть 24 березня на аукціоні у британському місті Ньютон-ле-Віллоус.
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