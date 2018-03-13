У Британії виставили на аукціон раніше невідомі фотографії Beatles

У 350 тисяч доларів оцінили невідомі раніше фотографії Beatles. Знімки гурту були зроблені під час виступів, прес-конференцій та біля концертних майданчиків у Вашингтоні та Балтиморі 1964-го року.

Загалом у колекції 413 світлин, і лише півсотні з них раніше публікували. Негативи разом із авторськими правами продадуть 24 березня на аукціоні у британському місті Ньютон-ле-Віллоус.