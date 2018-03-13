Банда девушек отобрала у женщины ценности на 230 тысяч гривен.

В Фастове Киевской области две девушки избили прохожую и oтoбрaли у нее деньги и телефoн.

Сумма ущерба составила около 230 тысяч гривен. Девушек ждали парни в машине, которые и помогли им сбежать. Одна из нападавших несовершеннолетняя, сообщает hronika.info.

Награбленное злоумышленники поделили между собой. Вскоре подозреваемых задержали. Теперь им может грозить до 10 лет тюрьмы.

Ранее в Киеве 13-летний ребенок ограбил девушку.