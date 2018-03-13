В Фастове компания девушек избила и ограбила прохожую [ Редактировать ]
В Фастове Киевской области две девушки избили прохожую и oтoбрaли у нее деньги и телефoн.
Сумма ущерба составила около 230 тысяч гривен. Девушек ждали парни в машине, которые и помогли им сбежать. Одна из нападавших несовершеннолетняя, сообщает hronika.info.
Награбленное злоумышленники поделили между собой. Вскоре подозреваемых задержали. Теперь им может грозить до 10 лет тюрьмы.
Ранее в Киеве 13-летний ребенок ограбил девушку.
по теме
В Киеве ограбили квартиру на 2 миллиона
В Киеве обворовали квартиру и вынесли ценностей на сумму около двух миллионов гривен. К краже мужчины тщательно подготовились.
В Мукачево из банка грабители вынесли $4 млн (видео)
В Мукачево ограбили банк. Точнее, сектор с ячейками, который находится на последнем этаже здания. Грабители проделали дыру в крыше. На видео с камер наблюдения мужчина по самодельной веревочной лестнице спускается в хранилище.
В центре Львова девушку избили и ограбили на глазах у прохожих
Во Львове злоумышленник напал на 16-летнюю львовянку, завладел ее сумкой, кошельком, планшетом, телефоном и прочими материальными ценностями.
Поблизу Сан-Паулу з літака викрали 5$млн
Нахабний злочин у бразильському аеропорту. Поблизу Сан-Паулу грабіжники винесли п'ять мільйонів доларів готівкою просто з літака авіакомпанії "Люфтганза".
У Бразилії пограбували літак за шість хвилин
Нахабний злочин у бразильському аеропорту. Поблизу Сан-Паулу грабіжники винесли п'ять мільйонів доларів готівкою - просто з літака авіакомпанії "Люфтганза".