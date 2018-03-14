День святой Евдокии 14 марта: что обязательно нужно сделать женщинам [ Редактировать ]
14 марта почитают память Святой Евдокии, а в народе привечают Явдоху, встречают весну, особыми обрядами призывают в дом счастье, благополучие и здоровье. Что в этот день обязательно нужно сделать каждой женщине, узнайте в нашем материале.
С весенним днем 14 марта связано много преданий, легенд, сложены народные приметы и традиции, которые привлекают в нашу жизнь благополучие и счастье. День Явдохи называют "бабьим" праздником, почему же он так важен для женщин?
История Евдокии
Как гласит легенда - Евдокии Господь дал ключи от весны и право открывать людям двери в новый год, и именно Евдокия решала - пришло время впускать весну для людей и начинать новый отсчет времени и новой жизни или нет.
У каждого славянского народа это праздник именуют по-своему, вот только малая часть имен для 14 марта: Авдотья Весновка, Авдоться Плющиха, Авдотья подмочи порог, Пролетье, Свистунья, Авдотья Каплюшница.
Согласно поверьям женщины считали 14 марта своим праздником, бабьим днем, когда старое заканчивается и открывается путь к новому.
Наши предки именно с 14 марта начинали праздновать начало нового года, поэтому название этому дню и такое есть – "Новичок".
Особой силой наделяли в этот день талую воду. Ее приносили в дом, умывали деток, умывались сами, обрызгивали стены - на счастье, красоту и здоровье.
В этот день высаживали рассаду - считалось, что вырастет она сильной и не погибнет.
Хозяйки пекли в этот день жаворонков из теста - это символы весны и новой жизни. Жаворонками угощали деток.
Хорошей приметой было услышать на Явдоху пение маленькой желтогрудой птички овсянки, которая возвещала о приходе весны.
Традиции 14 марта
Молодежь на Явдоху начинала магические весенние игры - гаивки, веселки. Девушки на выданье специальными заговорами и обрядами привлекали женихов. Например, в ночь на Явдоху приговаривали такие слова и отгоняли соперниц: "Щоб на дорозі не стояли, та мене - хрещеную, народженою рабу Божу (ім’я) добрім словом поминали".
На Явдоху колядовали и зазывали весну. Детки вырезали из бумаги жаворонков, ходили по дворам и песнями призывали весну:
Благослови, Боже,
Весну закликати,
Зиму проводжати,
Ой, весна в човнику,
Літечко в возочку.
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