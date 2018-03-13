В Горловке орудует маньяк-людоед [ Редактировать ]
В оккупированной Горловке Донецкой области обнаружили труп женщины - очередной в череде убийств, которые приписывают местному серийному убийце.
"13 марта в оккупированной Горловке был обнаружен труп еще одной женщины. Она стала жертвой того же убийцы, что и обнаруженные на днях четверо погибших", - передает Depo.Донбас со ссылкой на местные СМИ.
При этом сообщается, что убийца съел печень жертвы.
"Так же сегодня в районе 88-го квартала города Горловки был обнаружен труп предполагаемого еще одной жертвы преступника. То есть уже возможно 5-й жертвы", - говорится в сообщении.
В совершении преступления подозревают местного жителя, которого активно разыскивают.
Ранее сообщалось, что в Днепре появился маньяк, пострадал ребенок.
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