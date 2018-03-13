Вокруг метро Позняки в Киеве разлилось огромное озеро [ Редактировать ]
Источник: Сегодня
В Киеве возле станции метро "Позняки" появилось целое озеро возле транспортной развязки под путепроводом.
"Снег никто не убирал в этом месте, дети катались на санках со склона. После оттепели он растаял и собрался в месте, где пешеходная дорожка ведет к метро. Озеро тут уже второй день, никто не приезжает откачивать воду", – говорит местный житель Олег Сторожук, пишет "Сегодня".
Многие жители жилмассива, идущие к метро, вынуждены поворачивать с тротуара, который залило водой, и идти к подземному переходу в обход.
Как сообщалось, в Днепре из-за аварии вода полилась из окон многоэтажки.
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