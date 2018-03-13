В Киеве на базе маталлолома нашли тело младенца [ Редактировать ]
В Соломенском районе Киева на базе приема металлолома обнаружили тело младенца
Инцидент произошел на металлобазе, куда грузовой автомобиль привез металлолом. Во время разгрузки лома в железном баке обнаружили тело ребенка, передает "Страна".
Обстоятельства смерти ребенка будет выяснять полиция и следственно-оперативная группа.
Напомним, в Кривом Роге собака откопала тело мертвого ребенка.
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