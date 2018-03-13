В Запорожье 13 марта на конечной остановке загорелся трамвай. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Запорожской области.

Пожар вспыхнул в кабине водителя трамвая. Пассажиры, которые находились в салоне, смогли выйти самостоятельно. Никто из пассажиров не пострадал.

Прибывшие на место спасатели ликвидировали возгорание.

Отмечается, что вероятной причиной пожара стало короткое замыкание. По факту происшествия соответствующие органы ведут расследование.

Напомним, в Киеве возле станции метро "Позняки" появилось целое озеро возле транспортной развязки под путепроводом.