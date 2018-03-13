Регина Тодоренко похвасталась растяжкой (фото) [ Редактировать ]
Популярная украинская ведущая Регина Тодоренко показала отличную физическую форму в спортзале.
Фото ведущая разместила в Instagram.
Регина Тодоренко еще раз подтвердила, что регулярно занимается спортом. Ведь на снимке звезда с легкостью позирует перед камерой, показывая свою идеальную растяжку.
Спорт безграничен. Здесь главное – креативность. Быть креативным - значит быть свободным во всем: в мыслях , эмоциях, движениях. Тот, кто креативно мыслит, разрушает шаблоны и добивается любых поставленных целей. А я люблю добиваться своего. Вчера я выучила 17 новых слов на english; разобралась , как устроен перфоратор , сняла часть блога; с ребятами-авторами придумала заставку своего нового шоу; составила бизнес-план на будущие полгода; поболтала с племянником и приготовила вкуснейший рыбный суп 🍜. А что за вчера успели сделать вы? 📸@saharnaya x @adidasrussia #ясоздаюсебя
Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)
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