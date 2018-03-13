Популярная украинская ведущая Регина Тодоренко показала отличную физическую форму в спортзале.

Фото ведущая разместила в Instagram.

Регина Тодоренко еще раз подтвердила, что регулярно занимается спортом. Ведь на снимке звезда с легкостью позирует перед камерой, показывая свою идеальную растяжку.

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