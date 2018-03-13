Магнитные бури накроют Землю: как пережить без ущерба для здоровья [ Редактировать ]
С 14 по 17 марта ожидаются небольшие волнения магнитосферы, а потом и вовсе пойдут 3 магнитные бури подряд, которые могут способствовать головным болям, слабости, раздражительности, сонливости. Как избежать неприятных ощущений, рассказал врач Виктор Литвиненко, передает Обозреватель.
Высыпайтесь
Накануне и в дни магнитных бурь позаботьтесь о достаточном количестве сна. Так, постарайтесь лечь спать на час-полчаса раньше обычного.
Бодрящий душ
Начинайте свое утро с контрастного душа. Он улучшает циркуляцию крови и повышает адаптивные способности организма, а это позволит предотвратить головокружение и головную боль.
Мята
На протяжении дня употребляйте мятный чай и леденцы. В мяте содержится ментол, который помогает унять боль и негодование за счет своего сосудосуживающего и нормализующего кровоток эффекта.
Напомним, что Землю накроют 3 мощные магнитные бури.
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Землю накроют 3 мощные магнитные бури
С 14 по 17 марта ожидаются небольшие волнения магнитосферы, а потом и вовсе пойдут 3 магнитные бури подряд.
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