С 14 по 17 марта ожидаются небольшие волнения магнитосферы, а потом и вовсе пойдут 3 магнитные бури подряд, которые могут способствовать головным болям, слабости, раздражительности, сонливости. Как избежать неприятных ощущений, рассказал врач Виктор Литвиненко, передает Обозреватель.

Высыпайтесь

Накануне и в дни магнитных бурь позаботьтесь о достаточном количестве сна. Так, постарайтесь лечь спать на час-полчаса раньше обычного.

Бодрящий душ

Начинайте свое утро с контрастного душа. Он улучшает циркуляцию крови и повышает адаптивные способности организма, а это позволит предотвратить головокружение и головную боль.

Мята

На протяжении дня употребляйте мятный чай и леденцы. В мяте содержится ментол, который помогает унять боль и негодование за счет своего сосудосуживающего и нормализующего кровоток эффекта.

Напомним, что Землю накроют 3 мощные магнитные бури.