В понедельник, 12 марта, в России скончался известный актер - 49-летний Олег Граф. Об этом сообщают российские СМИ.

В кино актер в основном исполнял роли второго плана. Хорошо ему удавались роли врачей, экспертов-криминалистов, бухгалтеров.

Самыми известными работами артиста стали:

патологоанатом Вилен Усов в сериале "Пятая стража",

Эдуард Рогов в фильме "Дело врачей",

Виктор в сериале "Психологини".

Молодежь могла запомнить Графа по сериалу "Универ: Новая общага". Он также снялся в ряде других многосерийных отечественных фильмов, например, "Склифосовский" и "Гостиница "Россия".

В документальном фильме "Освобождение Европы" Графу досталась роль 33-го президента США Гарри Трумэна, а в "Нулевой Мировой" он сыграл Николая I.

Кроме того, Граф был занят в постановках "Театра на Бутырке", где как режиссер ставил спектакли: "Олимпиада", "Про непослушного Зайчонка", "Воспитанница".

Напомним, что умер известный украинский телеведущий.