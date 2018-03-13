В России умер известный актер [ Редактировать ]
В понедельник, 12 марта, в России скончался известный актер - 49-летний Олег Граф. Об этом сообщают российские СМИ.
В кино актер в основном исполнял роли второго плана. Хорошо ему удавались роли врачей, экспертов-криминалистов, бухгалтеров.
Самыми известными работами артиста стали:
- патологоанатом Вилен Усов в сериале "Пятая стража",
- Эдуард Рогов в фильме "Дело врачей",
- Виктор в сериале "Психологини".
Молодежь могла запомнить Графа по сериалу "Универ: Новая общага". Он также снялся в ряде других многосерийных отечественных фильмов, например, "Склифосовский" и "Гостиница "Россия".
В документальном фильме "Освобождение Европы" Графу досталась роль 33-го президента США Гарри Трумэна, а в "Нулевой Мировой" он сыграл Николая I.
Кроме того, Граф был занят в постановках "Театра на Бутырке", где как режиссер ставил спектакли: "Олимпиада", "Про непослушного Зайчонка", "Воспитанница".
Напомним, что умер известный украинский телеведущий.
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