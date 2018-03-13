Украинцы выбирают "Эко-Поплавок" [ Редактировать ]
Сеть магазинов "Эко-Поплавок" отметила лучших покупателей 2017 года и наградила их подарочной продукцией!
Украинцы делают выбор в пользу фермерской продукции "Эко-Поплавок". Мы заботимся о своих потребителях и предлагаем им вкусные качественные продукты собственного производства и современный сервис.
Качество сырья обеспечивает фермерское хозяйство "Ятрань" семьи Поплавских из экологически чистого региона (c. Мечиславка Благовещенского района Кировоградской области).
Ассортимент продукции "Эко-Поплавок" насчитывает более 200 единиц – мясную и молочную продукцию, овощи, фрукты, масло, натуральные соки, напитки собственного производства, минеральную воду, домашние соленья и консервирование.
Собственный высокотехнологичный мясной цех выпускает более 30 наименований колбасных изделий. Это вареные, копченые, полукопченые, твердокопченые колбасы, сосиски, сардельки, мясные деликатесы и многое другое.
Молоко, кисломолочная продукция: кефир, йогурт, ряженка, сметана, несколько видов сыра – изготавливаются из натурального молока, без консервантов, ароматизаторов, стабилизаторов, искусственных красителей и разных вкусовых добавок.
Домашние вареники из пшеничной муки высшего сорта и начинкой из качественных продуктов, выращенных на собственной ферме, лепят собственноручно колоритные сельские женщины.
Мини-завод безалкогольных напитков обеспечивает полезным квасом, компотом и томатным соком, изготовленными по старинным рецептам семьи Поплавских.
Душистый домашний хлеб и выпечка готовятся с высококачественной муки в собственной пекарне.
Вся продукция "Эко-Поплавок" прошла сертификацию и соответствует европейским стандартам качества.
Сеть магазинов "Эко-Поплавок" признана Ассоциацией кулинаров Украины "Лучшими эко-магазинами фермерской продукции".
"Магазин фермерських продуктів "ЕКО-ПОПЛАВОК" забезпечує смачною та поживною їжею українців, які хочуть бачити на своєму столі екологічно чисті натуральні продукти.
Ми працюємо на ринку фермерської продукції понад 10 років. У магазині "ЕКО-ПОПЛАВОК" – якість вища, ніж ціна!
Їжте українське! Підтримуйте українське! Купуйте українське!" – сказал Михаил Поплавский.
Интернет-магазин фермерских продуктов "Эко-Поплавок": eko-poplavok.com
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https://www.instagram.com/eko_poplavok/
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Киев, ул. Е. Коновальца, 36В; тел.:+38 (067) 984 21 14
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