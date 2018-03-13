Евровидение 2018: букмекеры назвали возможного победителя [ Редактировать ]
Европейские букмекеры назвали возможного победителя Евровидения-2018. Так, победу прогнозируют певице Netta Barzilai из Израиля.
Она выступит с англоязычной музыкальной композицией Toy. Авторы песни - Doron Medley и Stav Beger.
На втором месте таблице расположилась Эстония и певица Элина Нечаева, на третьем месте - Чехия и исполнитель Миколас Йозеф.
Украина не вошла в первую десятку претендентов на победу.
Читайте интересные факты о победителе национального отбора на "Евровидение" MELOVIN.
по теме
Внука Пугачевой экстренно госпитализировали
Внука Аллы Пугачевой, музыканта Никиту Преснякова экстренно госпитализировали.
Жанна Бадоева родила третьего ребенка - СМИ
Поклонники Жанны Бадоевой давно подозревали о беременности артистки.
Вера Брежнева восхитила поклонников (фото)
Певица Вера Брежнева поделилась с поклонниками весенним снимком с прогулки.
Отец Светланы Лободы высказался о беременности дочери и об отце ребенка
Сергей Васильевич, отец украинской певицы Светланы Лободы, которая подтвердила беременность вторым ребенком, рассказал об избраннике дочери.
Эмму Уотсон заметили на романтическом свидании с новым парнем (фото)
В Лос-Анджелесе актрису Эмму Уотсон заметили с звездой сериала "Хор" по имени Корд Оверстрит.