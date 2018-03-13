Европейские букмекеры назвали возможного победителя Евровидения-2018. Так, победу прогнозируют певице Netta Barzilai из Израиля.

Она выступит с англоязычной музыкальной композицией Toy. Авторы песни - Doron Medley и Stav Beger.

На втором месте таблице расположилась Эстония и певица Элина Нечаева, на третьем месте - Чехия и исполнитель Миколас Йозеф.

Украина не вошла в первую десятку претендентов на победу.

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