Директором ЦРУ впервые станет женщина [ Редактировать ]
Пост директора ЦРУ займет Джина Хаспел, ранее она была заместителем руководителя управления, сообщил президент США Дональд Трамп в Twitter.
Трамп отметил, что эту должность впервые займет женщина.
"Джина Хаспел станет новым директором ЦРУ, первой женщиной на этом посту", - написал Трамп.
Ранее сообщалось, что Майк Помпео, который до настоящего момента занимал пост директора ЦРУ, возглавит Госдепартамент США вместо Рекса Тиллерсона.
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