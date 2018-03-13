Украинку Наталью Серебрий из Луганска вместе с детьми в течение 7 лет держал в рабстве на территории в России мужчина, старше ее на 27 лет.

"Женщина рассказала, что муж забрал у нее все документы и запер в квартире. Бил, насиловал, пытал, сравнивал с собакой, которая по его словам, поняла бы его после первого удара. От насильника Наталья Серебрий родила двух дочерей 2012-го и 2014 года. Они тоже подвергались физическому насилию со стороны человека, который удерживал их в рабстве", - написала правозащитница Мария Баст в Facebook.

Наталья Серебрий рассказала, что Вячеслав Р. против ее воли назвал себя ее мужем. Хотя своего согласия на такой социальный статус женщина не давала.

За все годы женщина сделала три попытки побега. Две из них закончились серьезными травмами и избиением. В третий раз ее спасло крайне тяжелое состояние здоровья и угроза жизни. У женщины много месяцев было постоянное кровотечение.

15 января мужчина испугался, что мать малолетних детей умрет в арендованном доме на его руках и вывез ее в больницу в подмосковном Королеве. Однако в больнице все раны и болезни, которые возникли во время 7 лет пыток стали известны врачам, так же как и информация о том, кто их наносил. После снимков МРТ стало видно трещины черепа и сломанные ребра.

После угроз насильника и его драк с врачами, женщина решила уйти в больничной одежде на улицу и оказалась на улице без документов, денег и с двумя малолетними детьми на руках. Сейчас ей помогают волонтеры.

Ранее участницы конкурсов красоты в Москве продавали студентку в рабство.