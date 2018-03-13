Выявлять нарушителей скоростного режима на украинских дорогах будут специальные "фантомные патрули". На них не будет привычных полицейских опознавательных знаков.

Это будет один из многих способов следить за порядком на дорогах, сообщил первый замначальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий на круглом столе в Мининфраструктуры, посвященном безопасности дорожного движения, пишет AutoNews.

"Мы хотим развить большое направление - те средства для контроля скорости, которые будут установлены в патрульные автомобили, и которые позволяют производить замеры скорости непосредственно в движении. То есть, для того, чтобы измерять скорость и определять правонарушения, не нужно будет "стоять в кустах".

Он заявил, что уже имется международный опыт, когда автомобили используются как с обозначением "полиция", так и без любых обозначений.

"То есть "фантомные патрули", которые еще более эффективны для фиксации данных правонарушений", - сказал Белошицкий.

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