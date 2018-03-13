Мужчина сгорел заживо в собственном доме (фото) [ Редактировать ]
12 марта в Запорожской области в Шелюгах Акимовского района произошла трагедия.
Во время пожара в собственном доме погиб 61-летний хозяин, передает gazeta.zp.ua.
Спасатели, которые приехали на ликвидацию пожара, обнаружили тело пенсионера.
Напомним, во Львовской области погибла женщина с ребенком.
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