Відомий український телеведучий Олесь Терещенко пішов з життя

Олесь Терещенко був заслуженим журналістом України. 1997 року разом з новою командою програми "Післямова" - вони створили "Телевізійну службу новин" на телеканалі "1+1". А з січня 2009 і донині - працював ведучим на Першому національному телеканалі.