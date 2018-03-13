Внука Пугачевой экстренно госпитализировали [ Редактировать ]
Внука Аллы Пугачевой, музыканта Никиту Преснякова экстренно госпитализировали. Об этом сообщают российские СМИ.
Молодой человек серьезно повредил ногу во время занятий скейтбордингом и был вынужден обратиться за медицинской помощью.
Сейчас музыкант находится на лечении в одной из московских клиник. После ему предстоит пройти длительный курс реабилитации.
Сам же певец отметил, что инцидент его не напугал и сразу же после восстановления он планирует продолжить занятия экстремальными видами спорта.
Напомним, что Орбакайте рассказала о болезни Пугачевой.
по теме
Евровидение 2018: букмекеры назвали возможного победителя
Европейские букмекеры назвали возможного победителя Евровидения-2018.
Жанна Бадоева родила третьего ребенка - СМИ
Поклонники Жанны Бадоевой давно подозревали о беременности артистки.
Вера Брежнева восхитила поклонников (фото)
Певица Вера Брежнева поделилась с поклонниками весенним снимком с прогулки.
Отец Светланы Лободы высказался о беременности дочери и об отце ребенка
Сергей Васильевич, отец украинской певицы Светланы Лободы, которая подтвердила беременность вторым ребенком, рассказал об избраннике дочери.
Эмму Уотсон заметили на романтическом свидании с новым парнем (фото)
В Лос-Анджелесе актрису Эмму Уотсон заметили с звездой сериала "Хор" по имени Корд Оверстрит.