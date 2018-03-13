Внука Аллы Пугачевой, музыканта Никиту Преснякова экстренно госпитализировали. Об этом сообщают российские СМИ.

Молодой человек серьезно повредил ногу во время занятий скейтбордингом и был вынужден обратиться за медицинской помощью.

Сейчас музыкант находится на лечении в одной из московских клиник. После ему предстоит пройти длительный курс реабилитации.

Сам же певец отметил, что инцидент его не напугал и сразу же после восстановления он планирует продолжить занятия экстремальными видами спорта.

Напомним, что Орбакайте рассказала о болезни Пугачевой.