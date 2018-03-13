Intel улучшили защиту старых процессоров против Spectre [ Редактировать ]
Intel продолжают трудиться над устранением печально известных уязвимостей своих процессоров, которые получили названия Spectre и Meltdown.
Очередь подошла к устаревшим 32-нм и 22-нм процессорам Ivy Bridge (2012 год) и Sandy Bridge (2011 год). Причем обновление касается как десктопных, так и серверных версий процессоров. Обновление микрокода требуется для борьбы с вариантом Spectre CVE-2017-5715.
Тем не менее, модельный ряд 32-нм процессоров Westmere, Arrandale и Clarkdale обновление получат позже, вместе с семейством Nehalem.
В течение года Intel обещает выпустить обновления для еще более старого модельного ряда Wolfdale и Yorkfield, которые выходили под названиями Core 2 Quad и Core 2 Duo.
Напомним, что после обнаружения уязвимости в январе, Intel в срочном порядке выпустила "хотфикс" для процессоров с архитектурами Broadwell, Haswell, Skylake, Kaby Lake и Coffee Lake. Однако быстрое исправление привело к ряду сбоев и перезагрузок компьютеров, а также снижению производительности. Позже исправление частично устранило проблему со сбоями.
Также Intel рекомендует производителям материнских плат выпустить исправления микрокода для микросхем BIOS, поскольку они тоже оказались в зоне риска.
Ранее podrobnosti.ua сообщали, что Intel представили процессоры нового поколения.
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