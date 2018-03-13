В Днепре женщина пятидесяти лет прыгнула под колеса поезда. Трагедия произошла на территории станции сто семьдесят пятый километр Приднепровской железной дороги.

Женщина прыгнула под поезд самостоятельно, поскольку машинист в течение долго времени сигналил. Ее гибель видели двое тринадцатилетних подростков, передает Dnepr24.

На данный момент обстоятельства гибели женщины устанавливают сотрудники полиции.

Ранее под Харьковом поезд сбил женщину. Когда он подъезжал, она сидела на рельсах и не реагировала.