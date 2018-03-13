В МВФ жестко раскритиковали новый законопроект Украины [ Редактировать ]
МВФ настоятельно рекомендовал не вносить на рассмотрение Верховной Рады законопроект о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал. Об этом сообщил заместитель главы администрации президента Дмитрий Шимкив на своей странице в Facebook.
Администрация президента подготовила текст законопроекта и ознакомила с ним представителей МВФ.
"МВФ взял паузу на изучение законопроекта, и сначала положительно отреагировал на готовность сокращать государственный бюджет, в качестве компенсатора введения НнВК в течение первых лет (нам давно надо это сделать, потому что расходы растут быстрее доходов)", - написал он.
"Параллельно продолжались разговоры с ассоциациями, членами которых являются международные транснациональные корпорации, часть из которых активно выступает против НнВК", - добавил Шимкив.
Как сообщил заместитель главы администрации президента, официальное внесение законопроекта в Верховную Раду было запланировано на 7 марта, однако накануне запланированной встречи в АП получили "жесткое" письмо от МВФ.
В частности, в приведенном отрывке письма говорится о том, что МВФ выражает серьезную обеспокоенность по поводу потерь доходов государственного бюджета.
"При отсутствии каких-либо надежных компенсационных мер, потери бюджета еще больше подорвут одну из важнейших целей программы поддержки МВФ в Украине: обеспечение фискальной стабильности", - говорится в письме.
"Подача этого предложения (замена налога на прибыль налогом на выведенный капитал - ред.) отведет нас дальше того, чтобы иметь возможность завершить действующую программу сотрудничества. Поэтому мы настоятельно призываем Вас не подавать этот законопроект в парламент", - заявили в МВФ.
Напомним, банковские счета украинцев будут блокировать автоматически.
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