В Эфиопии студенческий автобус рухнул с моста: 38 погибших [ Редактировать ]
38 человек погибли в Эфиопии в результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом.
Так, в аварию попал автобус, в котором находились 48 человек, преимущественно студенты, сообщает местное радио Fana.
По предварительным данным, автобус съехал с моста и, перевернувшись оказался в овраге. Передняя его часть полностью раскурочена.
В результате ДТП погибли 38 человек - 28 мужчин и 10 женщин; еще 10 человек получили ранения и были доставлены в больницу.
Тем временем, в Закарпатье водитель на полном ходу сорвался в горную реку.
по теме
У Туреччині автобус з пасажирами протаранив вантажівку (відео)
Туристичний автобус, який їхав зі Стамбула у місто Токат, врізався у вантажівку, припарковану на узбіччі і загорівся.
В Закарпатье водитель на полном ходу сорвался в горную реку (фото)
В Закарпатской области водитель автомобиля не справился с управлением ВАЗ-2108, из-за чего не смог вписаться в мост через реку Тиса.
Микроавтобус сбил ребенка на пешеходном переходе
В Днепропетровской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого сбили подростка.
Смертельное ДТП: грузовик влетел в автомобиль (фото)
Смертельное ДТП произошло на трассе Киев-Луганск-Изварино 295 км, вблизи села Богуслав в Днепропетровской области.
Пять экипажей полиции устроили погоню за пьяным водителем
Ривненская полиция ловила пьяного водителя. Участие в погоне принимали пять экипажей. Как удалось остановить нарушителя?