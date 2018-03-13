В автобусе находились 48 человек. Фото: Fana.

38 человек погибли в Эфиопии в результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом.

Так, в аварию попал автобус, в котором находились 48 человек, преимущественно студенты, сообщает местное радио Fana.

По предварительным данным, автобус съехал с моста и, перевернувшись оказался в овраге. Передняя его часть полностью раскурочена.

В результате ДТП погибли 38 человек - 28 мужчин и 10 женщин; еще 10 человек получили ранения и были доставлены в больницу.

Тем временем, в Закарпатье водитель на полном ходу сорвался в горную реку.