В штате Алабама в США туристический автобус со школьниками рухнул в ущелье

Об этом сообщает WKRG со ссылкой на полицию.

"Туристический автобус упал в овраг. Группа возвращалась из школьной поездки обратно в Хьюстон, штат Техас", - говорится в сообщении.

В результате аварии 1 человек погиб, еще шесть находятся в тяжелом состоянии

Ученики были на экскурсии в парке аттракционов Disneyland. В салоне автобуса находились 45 человек. На месте аварии работают службы спасения.

Напомним, в Эфиопии студенческий автобус рухнул с моста.