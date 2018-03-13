Школьный автобус рухнул в ущелье, есть погибшие (видео) [ Редактировать ]
В штате Алабама в США туристический автобус со школьниками рухнул в ущелье
Об этом сообщает WKRG со ссылкой на полицию.
"Туристический автобус упал в овраг. Группа возвращалась из школьной поездки обратно в Хьюстон, штат Техас", - говорится в сообщении.
В результате аварии 1 человек погиб, еще шесть находятся в тяжелом состоянии
Ученики были на экскурсии в парке аттракционов Disneyland. В салоне автобуса находились 45 человек. На месте аварии работают службы спасения.
Напомним, в Эфиопии студенческий автобус рухнул с моста.
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