Послу Великобритании в России Лори Бристоу вручили ноту протеста в связи с выдвинутыми Лондоном обвинениями по делу об отравлении бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Об этом 13 марта сообщили в Министерстве иностранных дел России.

"Был заявлен решительный протест в связи с выдвинутыми британскими властями огульными обвинениями России в причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии", - говорится в сообщении.

В МИД России отвергли все обвинения в причастности к отравлению Скрипаля, назвав действия британских властей провокационными и дискредитирующими Россию.

Кроме того, в российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что российские власти не будут отвечать на ультиматум Великобритании до тех пор, пока российской стороне не будут предоставлены образцы химического вещества, которым отравили Скрипаля, и не будет начато совместное расследование этого инцидента.

"Любые угрозы принятия санкционных мер в отношении Российской Федерации не останутся без ответа. Это должна осознавать британская сторона", - добавили в российском МИД.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала, кто несет ответственность за отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.