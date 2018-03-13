Покушение на Сергея Скрипаля: в России ответили на обвинение Великобритании [ Редактировать ]
Послу Великобритании в России Лори Бристоу вручили ноту протеста в связи с выдвинутыми Лондоном обвинениями по делу об отравлении бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Об этом 13 марта сообщили в Министерстве иностранных дел России.
"Был заявлен решительный протест в связи с выдвинутыми британскими властями огульными обвинениями России в причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии", - говорится в сообщении.
В МИД России отвергли все обвинения в причастности к отравлению Скрипаля, назвав действия британских властей провокационными и дискредитирующими Россию.
Кроме того, в российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что российские власти не будут отвечать на ультиматум Великобритании до тех пор, пока российской стороне не будут предоставлены образцы химического вещества, которым отравили Скрипаля, и не будет начато совместное расследование этого инцидента.
"Любые угрозы принятия санкционных мер в отношении Российской Федерации не останутся без ответа. Это должна осознавать британская сторона", - добавили в российском МИД.
Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала, кто несет ответственность за отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
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